Ronaldo, 36 ans, s'imagine bien continuer à jouer jusqu'à 42 ans

Les années avancent et personne n'échappe au temps qui passe... sauf peut-être Cristiano Ronaldo. Interrogé sur le média brésilien ESPN Brésil, le portugais a expliqué avoir une "fascination" pour le phénomène de longévité.

"La longévité est une chose fascinante, que je me suis mis à étudier ces derniers temps. Je suis heureux, je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j'arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans... Mais le plus important, c'est de profiter du moment présent" a expliqué le quadruple Ballon d'Or.

"Le corps tient si on s'en occupe bien"

Si pour certains le poids des âges se fait ressentir très tôt, ça n'est visiblement pas le cas de l'attaquant de Manchester United. "Génétiquement parlant, je ne vais pas dire que je me sens comme si j'avais 25 ans, il ne faut pas exagérer. Mais c'est comme si j'avais 30 ans. Je m'occupe bien de mon corps et de mon esprit. S'il y a bien une chose que j'ai apprise ces dernières années, c'est que le corps continue à tenir si on s'en occupe bien."



Toujours en course pour disputer le Mondial en 2022 avec sa sélection portugaise, Cristiano Ronaldo pourrait donc peut-être espérer participer à une dernière édition en 2026, si jamais le Portugal ne passe pas les barrages pour l'édition de cette année. Il aurait alors... 41 ans.