Pas payés, les joueurs de l'Excel Mouscron font grève pour la deuxième fois de la saison

En D1B, les soucis s'accumulent pour le club hennuyer. En proie à de gros problèmes financiers, le club géré par le sulfureux Gérard Lopez n'a pas payé ses joueurs pour les prestations du mois de décembre.

Les joueurs ont déjà connu cette situation plus tôt dans la saison et avait déjà décidé de ne plus s'entrainer en guise de protestation. Le club avait été sanctionné d’une interdiction de transférer en ce mercato hivernal. Ils avaient finalement été payé quelques jours plus tard, eux et le personnel du club.

Sportivement, à l'inverse, tout se passe mieux pour les Hurlus qui ont retrouvé des couleurs après un début de saison catastrophique. Sous la houlette de José Jeunechamps, Mouscron est actuellement 5ème de D1B, 5 points devant la zone rouge.