PSG: "plus de temps que prévu pour se remettre", explique Messi à propos du Covid

La superstar argentine du PSG Lionel Messi a publié jeudi sur son compte Instagram une photo accompagnée d'une légende dans laquelle il remercie ses fans pour leur soutien et reconnaît avoir eu besoin de "plus de temps que prévu pour aller bien" après avoir contracté le Covid pendant les fêtes.

"Bon après-midi! Comme vous le savez j'ai eu le Covid et je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus", écrit le septuple Ballon d'Or, avant de se vouloir rassurant auprès de ses supporters: "Ca m'a pris plus de temps que prévu pour aller bien mais je suis presque rétabli et je suis très impatient de retourner sur le terrain", explique-t-il, souriant aux côtés de sa femme Antonella Roccuzzo et de son célèbre caniche roux, Toby.

"Je m'entraîne ces jours-ci pour me remettre à 100%, de très beaux défis arrivent cette année et j'espère que très bientôt nous pourrons nous revoir. Merci!", écrit-il encore en espagnol.

Le meilleur buteur de la Copa America 2021, et vainqueur avec l'Albiceleste, a contracté le coronavirus durant la trêve hivernale après avoir passé quelques jours en Argentine. Depuis, rentré en France et testé négatif, il s'est entraîné à part, sans intégrer l'entraînement collectif au Camp des loges, le centre d'entraînement du Paris SG.

Son état de forme avait incité le staff parisien à le préserver lors du match à Lyon dimanche dernier (1-1). Selon ESPN Argentina, le leader du championnat de France (11 points d'avance sur Marseille et Nice) devra également se passer de sa superstar argentine lors de la réception de Brest samedi à 21h00.