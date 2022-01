La Clasico est lancé: les supporters anderlechtois se moquent du Standard avec une banderole provoquante (photo)

Ce week-end marque le retour de la Pro League après la trêve hivernale. Le match qui attirera tous les regards de cette 22e journée de championnat sera la rencontre entre Anderlecht et le Standard, dimanche à 18h30.

Avant la pause, les deux équipes étaient dans des dynamiques bien différentes. Les hommes de Vincent Kompany n'ont plus perdu en championnat depuis le 7 novembre et occupent la 3e place du classement tandis que les Liégeois, 15e de Pro League, restent sur deux défaites face à OHL et Zulte Waregem.

Les supporters d'Anderlecht ont lancé (gentiment) les hostilités en vue du Clasico de dimanche. Une banderole a été posé aux alentours de Sclessin. "Encu*** le Standard, tu le fais mieux que nous, merci Bruno", ont écrit les auteurs. Une référence à la situation difficile que le club connait depuis quelques années.

Réponse dimanche sur le terrain.