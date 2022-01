Suspicion de fraude dans le football belge: le parquet fédéral veut faire comparaître 57 personnes

Le parquet fédéral veut traduire 57 personnes devant la justice dans l'affaire de suspicion de fraude dans le football belge, confirmant une information rapportée vendredi par différents médias.

Il s'agit de 56 personnes physiques et une personne morale, une société. Selon des sources proches de l'enquête, celles-ci sont soupçonnées de faux, de blanchiment d'argent, de trucage de matchs et d'appartenance à une organisation criminelle.

"Nous pouvons confirmer que la réquisition finale pour ce dossier est prête", indique le porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse. "Elle est maintenant à disposition des différentes parties. Le renvoi de 57 personnes est demandé."

Le dossier doit à présent être transmis à la chambre des mises en accusation pour le contrôle des méthodes particulières de recherche, après quoi la chambre du conseil devra se pencher sur le renvoi des différents suspects. Tant la défense que les éventuelles parties civiles peuvent encore demander devant la chambre du conseil que des compléments d'enquête soient réalisés.

Outre les 57 personnes mentionnées, environ 200 autres auraient reçu de l'argent sale. Le parquet fédéral ne les poursuivra pas mais transmettra leur dossier à l'Inspection spéciale des impôts (Isi).

Le parquet fédéral ne fait pas de commentaires au sujet des noms qui figurent dans la réquisition finale mais selon plusieurs médias, il s'agit de personnalités issues du gratin du football belge.

Cependant, nos confrères de la Dernière Heure avancent la liste suivante :

- Uros Jankovic, associé de Veljkovic

- Thierry Steemans, agent de joueur

- Johan Timmermans, ancien président de Malines

- Olivier Somers, actionnaire et président de Malines

- Stefaan Vanroy, ancien directeur sportif de Malines

- Herman Stijlemans, manager sportif de Malines

- Nedzad Tanovic, associé de Valjkovic

- Philippe Collin, secrétaire général d'Anderlecht

- Herman Van Holsbeeck, ancien manager d'Anderlecht

- Laurent Denis, agent

- Goran Veljkovic, frère de Veljkovic

- Olivier Renard, ancien joueur et ancien directeur sportif du Standard et de l'Antwerp

- Bruno Venanzi, président du Standard

- Patrick Turcq, ex-manager de Courtrai et La Gantoise

- Luc Devroe, agent, ex-directeur Roulers, Ostende et Anderlecht

- Luc Denteneer, ancien responsable sportif d'OHL

- Paul Van der Schueren, ex-CEO d'OHL

- Lazo Liposki, ex-directeur sportif d'Anzhi Makhachkala

- Branko Veljkovic, père de Dejan

- Steven Martens, ex-secrétaire général de l'Union Belge

- Francois De Keersmaecker, ex-président de l'Union Belge

- Melchior Roosens, ex-président de Waasland-Beveren

- André Opgenhaffen, ex-secrétaire de Waasland-Beveren

- Herbert Houben, ex-président de Genk

- Patrick Janssens, ex-directeur général de Genk

- Filip Aerden, directeur financier de Genk

- Roger Lambrecht, ex-président de Lokeren

- Ugljesa Jankovic

- Vincent Mannaert, manager de Bruges

- Bart Verhaeghe, président de Bruges

- Peter Maes, entraîneur

- Erwin Lemmens, entraîneur des gardiens à Genk et Lokeren et membre du staff technique des Diables rouges

- An Bruyndonckx, ex-femme de Peter Maes

- Marija Bogojevska, épouse de Dejan Veljkovic

- Luc Anthonissen, directeur de banque

- Ivan Leko, entraîneur

- Ronny Van Geneugden, entraîneur OHL et Waasland-Beveren

- Yannick Ferrera, entraîneur

- Glen De Boeck, entraîneur

- Dirk Huyck, ex-président de Waasland-Beveren

- Olivier Swolfs, ancien directeur financier de Waasland-Beveren

- Evert Maeschalck, agent

- Thomas Troch, agent

- Walter Mortelmans, agent

- Bart Vertenten, arbitre

- Sébastien Delferiere, arbitre

- Arnaud ‘Mogi’ Bayat, agent

- Mehdi Bayat, administrateur délégué de Charleroi

- Herman Nijs, directeur de Genk

- Dirk Degraen, ex-directeur de Genk

- Michel Louwagie, directeur général La Gantoise

- Mattias Leterme, manager de Courtrai

- Johan Van Biesbroeck, CEO Anderlecht

- Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif de Charleroi

- Christian N’Sengi-Biembe, entraîneur des jeunes et manager de l'équipe nationale du Congo

- BVBA Creative and Management Group, sprl de Mogi Bayat