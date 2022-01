Biathlon: les Bleues en forme olympique

A moins d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver (4-20 février à Pékin), l'équipe de France de biathlon a pris date en survolant le relais de Ruhpolding, vendredi en Coupe du monde.

Même si plusieurs cadors du circuit avaient décidé de faire l'impasse pour se ménager en vue des JO, notamment les soeurs suédoises Hanna et Elvira Oeberg, les Bleues (Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon) se sont clairement positionnées comme de sérieuses candidates au titre avec cette deuxième victoire en trois sorties cette saison.

Après deux exercices décevants, les Françaises sont bel et bien revenues sur le devant de la scène, comme l'attestent également les bons résultats obtenus sur le plan individuel (8 podiums).

Dans une configuration quasi-olympique, avec la seule Chloé Chevalier remplaçant la titulaire Anaïs Bescond, elles ont rendu une copie très propre, surtout au tir avec quatre balles de pioche au total.

Aux avant-postes de bout en bout, les Bleues se sont définitivement détachées à la mi-course à partir du relais assuré par Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon franchissant tranquillement la ligne d'arrivée avec le drapeau tricolore dans les mains et une avance confortable (35,1 secondes) sur la Suède (Johanna Skottheim, Stina Nilsson, Mona Brorsson, Anna Magnusson), la Russie (Valeriia Vasnetcova, Svetlana Mironova, Irina Kazakevich, Kristina Reztsova) terminant 3e à 1 min 12 sec 2.

- Potentiel -

Il reste encore un relais à bien négocier en Coupe du monde, le 22 janvier à Anterselva (Italie), avant de basculer vers la grande course olympique prévue le 16 février sur le site de Zhangjiakou, mais le potentiel est clairement là côté français.

"C'est bon pour la confiance mais en biathlon on peut passer du jour au lendemain d'un 10/10 à des tirs beaucoup plus laborieux. Il faut rester les pieds sur terre. Mais on a une belle équipe de filles cette année, on est capables d'aller chercher la médaille", a déclaré Chloé Chevalier (26 ans), qui est montée pour la première fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium en Coupe du monde.

Concernant son sort personnel, la biathlète française, pas encore assurée de sa place aux Jeux, a assuré ne pas trop se focaliser sur l'annonce de la sélection pour Pékin.

"Cela reste un objectif majeur mais je fais abstraction. Je ne suis pas dans la tête du staff et je leur fais confiance pour aligner la meilleure équipe. Les places aux JO sont très chères. On sera six aux Jeux et il n'y en aura que quatre au départ", a-t-elle expliqué.