Pro League: Courtrai évite la défaite et fait grimacer La Gantoise dans le temps additionnel

La Gantoise et Courtrai se sont quittés dos à dos sur le score de 2-2 vendredi soir pour le match d'ouverture de la 22e journée de Jupiler Pro League. Avec ce partage, Gand grimpe à la cinquième place avec 35 points, à égalité avec Charleroi et à deux longueurs de l'Antwerp. De son côté, Courtrai reste calé à la huitième place avec 32 unités.

Avant même le coup d'envoi, la rencontre était marquée de part et d'autre par les absences dues aux blessures, au covid ou à la Coupe d'Afrique des Nations, qui obligeaient les deux entraîneurs à 'bricoler'. Du côté de Gand, on se retrouvait notamment sans Tarik Tisoudali, Michaël Ngadeu, Laurent Depoitre ou encore Vadis Odjija.

Des remaniements d'effectifs qui étaient bénéfiques à Courtrai en début de rencontre, puisque les Kerels ouvraient la marque avant la dixième minute de jeu. Alors que les Gantois jouaient un corner, le ballon revenait dans les pieds de Dylan Mbayo dans sa moitié de terrain. L'attaquant courtraisien remontait tout le reste de la pelouse avant de profiter de l'apathie de la défense adverse pour pénétrer dans le rectangle et tromper Sinan Bolat, venu à sa rencontre.

Deux minutes après, à la suite d'un une-deux dans le grand rectangle, Andrew Hjulsager tentait sa chance à la hauteur du petit rectangle, mais ne trompait pas la vigilance de Marko Ilic. Pelé Mboyo d'un tir trop croisé (13e) et Julien De Sart sur coup-franc (29e) n'avait pas plus de réussite.

Finalement, dans une rencontre sans beaucoup de rythme, les Buffalos revenaient au score sur coup de pied arrêté juste avant la pause. A la suite d'un corner, Marko Ilic dégageait mal le ballon du poing. Il revenait dans les pieds d'Alessio Castro-Montes qui faisait trembler les filets pour la troisième fois cette saison (44e, 1-1).

En début de second acte, Gand prenait pour la première fois les commandes de la rencontre. Mboyo reprenait magnifiquement de la tête un centre du côté gauche de Matisse Samoise pour inscrire son premier but de la saison (52e, 2-1).

Dans le dernier quart d'heure, Courtrai sortait la tête de l'eau et obtenait une grosse occasion par l'entremise d'Abdelhak Kadri. L'Algérien se jouait de la défense gantoise et partait seul au but, mais un Bolat attentif et prompt dans sa sortie empêchait l'égalisation (78e).

Ce n'était que partie remise pour les Kerels qui égalisaient en toute fin de rencontre grâce au deuxième but personnel de Mbayo. Après un superbe contrôle orienté entre deux défenseurs, il remportait à nouveau son duel avec Bolat grâce à un petit ballon piqué (90+1, 2-2).