Ligue 1 - Lille s'attache les services d'Edon Zhegrova, ancien joueur de Genk

Le champion de France en titre, Lille, a annoncé ce vendredi avoir transféré l'ancien joueur de Genk Edon Zhegrova. Le Kosovar de 22 ans arrive en droite ligne du club suisse de Bâle. Lille aurait payé une indemnité de transfert d'environ 7 millions d'euros pour le milieu offensif. Zhegrova a signé un contrat dans le nord de la France jusqu'en 2026.

La nouvelle recrue lilloise a joué dans les équipes de jeunes du Standard et de Saint-Trond avant de faire ses débuts professionnels en septembre 2017 sous les couleurs du Racing Genk. Zhegrova n'a jamais réussi à faire son trou dans l'effectif limbourgeois et est parti du côté de Bâle en 2019. Il y a inscrit 11 buts et offert 17 passes décisives en 74 rencontres. Champions la saison dernière à la surprise générale, les Lillois connaissent un début d'exercice 2021-2022 plus compliqué. Après 19 rencontres, les Nordistes occupent la 10e place de la Ligue 1 avec 28 points. A Lille, Zhegrova deviendra le coéquipier du Diablotin Amadou Onana et de l'ex-Gantois Jonathan David.