Coupe d'Afrique des Nations - Le Gabon et le Ghana partagent 1-1

Le Gabon a arraché un partage 1-1 face au Ghana lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations, vendredi, à Yaoundé, au Cameroun.

Privé de Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina, sortis du covid-19 mais dont les examens "présenteraient des lésions cardiaques", le Gabon a égalisé à deux minutes du terme grâce à Jim Allevinah. Un but contesté par les 'Black Stars' car les 'Panthères' ont joué un ballon mis en touche par Baba Rahman alors que Daniel-Koffi Kyereh était au sol. Et c'est sur cette action qu'Allevinah a égalisé (88e). Le Ghana, où Joseph Paintsil (Racing Genk) est monté à la 65e, avait ouvert le score via Andre Ayew (18e). Une bagarre a éclaté après le coup de sifflet final. Le Ghanéen Benjamin Tetteh a écopé d'une carte rouge. Ce partage arrange surtout le Gabon, qui, avec 4 points, occupe la deuxième place du groupe, derrière le Maroc, vainqueur 2-0 des Comores plus tôt dans la journée et déjà assuré de la qualification avec 6 points. Le Ghana est troisième avec un seul point, devant les Comores (0). Lors de la dernière journée, le 18 janvier, le Gabon et le Maroc s'affronteront avec en jeu la première place du groupe, le Ghana et les Comores joueront leur dernière carte.