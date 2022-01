Disparition de la joueuse Peng Shuai: "Je pense qu'il va être très difficile de connaître la 'vraie' vérité"

La joueuse espagnole de tennis Garbine Muguruza, N.3 mondiale, a déclaré samedi que la "vraie vérité" sur ce qui était arrivé à la Chinoise Peng Shuai pourrait ne jamais être connue, après que cette dernière a accusé un haut responsable politique de son pays d'agression sexuelle.

"Allons-nous savoir quelque chose à ce sujet ? Je ne sais pas, je pense que c'est un pays compliqué à gérer", a déclaré Muguruza aux journalistes à propos de Peng et de la Chine, qui accueillera les Jeux olympiques d'hiver le mois prochain à Pékin.

"Ça n'avance pas beaucoup, j'ai l'impression. Et pourtant ça dure depuis des mois et des mois", a déclaré l'Espagnole, victorieuse de deux tournois du Grand Chelem, avant le début de l'Open d'Australie lundi, où Peng sera absente.

"Il a semblé pendant un moment que nous allions découvrir ce qu'il s'était passé, mais non. Je pense qu'il va être très difficile de connaître la 'vraie' vérité et qu'elle puisse parler librement", a poursuivi Muguruza.

En novembre dernier, dans un message publié sur le réseau social chinois Weibo, qui avait vite disparu, Peng Shuai, ancienne championne de Wimbledon et de Roland-Garros en double, avait décrit une relation sentimentale sincère mais contrariée avec l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli.

La joueuse évoquait notamment un rapport sexuel "forcé" avec M. Zhang, marié et de 40 ans son aîné, avant et après qu'il n'occupe de hautes fonctions au sommet du régime communiste.

Le message avait promptement été effacé par la censure chinoise et l'ex N.1 mondiale du double n'avait plus fait d'apparition en public durant plusieurs semaines, suscitant l'émoi du monde du sport, de l'ONU et de plusieurs pays dont les Etats-Unis et la France.

Après avoir fait les gros titres de la presse mondiale pendant des semaines, le tollé suscité par son sort est retombé et l'attention du monde du tennis s'est portée sur Novak Djokovic et ses problèmes de visas australiens.

Début décembre, la WTA avait annulé tous ses tournois en Chine et réclamé une enquête transparente sur les accusations de la joueuse.

"La WTA a bien fait, du moins c'est mon sentiment", a ajouté l'Espagnole. "Je pense qu'ils ont montré beaucoup de courage et de caractère en prenant ces décisions fortes".

La N.1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, a déclaré pour sa part au nom des joueuses et de la WTA que "notre message n'a pas changé". "Nous espérons qu'elle va bien, nous espérons vraiment qu'elle va bien, et la revoir ici bientôt", a-t-elle déclaré.