Dries Vanthoor et WRT remportent les 24 Heures de Dubaï

Le Limbourgeois Dries Vanthoor a remporté samedi la 17e édition des 24 Heures de Dubaï avec l'équipe belge WRT, qui a réalisé le doublé. Les Belges se sont distingués dans les différentes classes, avec notamment un podium pour Tom Boonen.

La formation hennuyère WRT s'est adjugé l'épreuve dubaïote pour la deuxième fois de son histoire, après un premier succès en 2016. L'équipe de Vincent Vosse a dominé cette édition pour réaliser le doublé. La victoire est revenue à l'Audi R8 LMS engagée sous la bannière saoudienne MS7 by WRT, pilotée par Dries Vanthoor/Christopher Mies/ Mohammed Saud Fahal Al Saud/Axcill Jefferies/Thomas Neubauer (Bel/All/ArS/Zim/Fra) avec un tour d'avance sur la voiture soeur de Frédéric Vervisch/Benjamin Goethe/Arnold Robin/Maxime Robin/Jean-Baptiste Simmenauer (Bel/All/Fra/Fra/Fra). Rapidement aux commandes, les deux Audi WRT ont contrôlé l'épreuve pratiquement de bout en bout. Le podium du classement général a été complété par la Mercedes-AMG GT3 de Kenny Habul/Mikaël Grenier/Maro Engel/Jules Gounon (Aus/Can/All/Fra), avec trois tours de retard. Ce n'est pas la seule équipe belge à s'être imposée puisque l'Audi R8 GT2 emmenée par l'équipage 100% belge Stienes Longin/Bert Longin/Peter Guelinckx/Stijn Lowette, s'est imposée en classe GTX et a terminé 25e du général. Habitué de l'épreuve, l'ancien cycliste Tom Boonen (Porsche 992 Cup) a terminé 2e de la classe 992-AM et 27e du général en compagnie de Philippe Wils/Kurt Hensen/Luc Vanderfeesten. Longtemps dominatrice de la division tourisme et de la classe TCR, la formation namuroise AC Motorsport a vu ses espoirs s'envoler en fin de nuit avec un bris de support d'amortisseurs sur son Audi RS3 LMS. Mathieu Detry/Stéphane Perrin/Yannick Mettler/Miklas Born (Bel/Fra/Sui/Sui) ont finalement terminé à la 2e place et 40e du général.