L'Olympique de Marseille privé de mercato par la FIFA

C'est une histoire qui remonte à un an et demi, lors de l'arrivée de Pape Gueye à l'OM à l'occasion du mercato estival. Le joueur était arrivé au bout de son contrat avec Le Havre et a rejoint les Phocéens gratuitement. Ce qui est reproché par la FIFA c'est un précontrat que Gueye avait signé avec le club anglais de Watford 6 mois avant de changer d'avis et de rejoindre l'OM.

La FIFA a sanctionné le milieu Sénégalais d'une suspension de quatre mois et condamne l'OM à une interdiction de recrutement pour deux mercatos qui prendra effet cet été.

Selon nos confrères du journal l'Equipe, l'OM va faire appel devant le TAS et cet appel sera vraisemblablement suspensif. Les dirigeants olympiens espèrent un verdict dans les trois à six mois. Pablo Longoria, qui n'était pas encore directeur sportif quand Gueye a signé, hérite d'une situation inconfortable. Mais le président marseillais était plutôt confiant ce samedi sur l'issue de ce dossier épineux.