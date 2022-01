Le Genoa se sépare déjà de Shevchenko

(Belga) Andriy Shevchenko a été relevé de ses fonctions d'entraîneur du Genoa, a annoncé le club de Serie A samedi. L'Ukrainien avait pris la tête du club le 7 novembre dernier en remplacement de Davide Ballardini.

Shevchenko n'a pas réussi à redresser la situation du Genoa, qui n'a pas remporté le moindre match de Serie A sous sa direction: en neuf matchs de championnat, le 'Grifone' a obtenu trois partages et perdu six fois. Le Genoa est 19e et avant-dernier du championnat avec 12 points, cinq de moins que le premier sauvé, Venise, qui compte un match de moins. L'élimination (3-1 après prolongations) en Coupe d'Italie jeudi des œuvres de l'AC Milan, le club où il a passé la majeure partie de sa carrière de joueur a été fatale au Ballon d'Or 2004, qui connaissait sa première expérience d'entraîneur de club après avoir dirigé la sélection ukrainienne entre 2016 et 2021. Le Genoa affronte dimanche la Fiorentina en déplacement. Abdoulay Konko assurera l'intérim à la tête de l'équipe première.