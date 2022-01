Comme annoncé, Malines ne se présente pas, Louvain fait un match d'entrainement

(Belga) Comme annoncé plus tôt dans la journée, le KV Malines ne s'est pas présenté au Den Dreef pour affronter Oud-Heverlee Louvain, samedi à 16h15, pour la 22e journée de la Jupiler Pro League, à la suite du refus par la Pro League de reporter la rencontre. Bien présents sur la pelouse, les joueurs d'OHL vont eux effectuer un match d'entraînement.

Dans un communiqué publié une fois l'absence de Malines actée, OHL a expliqué qu'il "n'a pas été impliqué dans cette procédure, qui se déroule entre le club demandeur et le manager du calendrier. La manière dont cela se poursuivra est entre les mains des autorités compétentes. L'arbitre de la rencontre Nathan Verboomen a expliqué au micro d'Eleven, le diffuseur du championnat, que le protocole prévoit d'attendre 16h15, l'heure prévue du coup d'envoi, pour voir si les deux équipes sont présentes. "Ensuite nous devons noter dans le rapport qu'une équipe est absente, mais après ce n'est plus de notre ressort. Ce n'est pas à moi à décider ou à déterminer s'il s'agit d'un forfait, ce sera aux instances compétentes", a ajouté l'arbitre. Samedi matin, Malines a confirmé qu'il avait décidé de ne pas jouer le match. Le FC Malines s'estime pénalisé par les cas de covid au sein de son effectif et s'inscrire dans le respect des règlements de la Pro League en matière de protocole sanitaire, et ce malgré le refus de la Pro League de postposer la rencontre suivant une autre interprétation. "Le club, les joueurs et le staff veulent marquer le coup et cette décision est approuvée par le Conseil d'administration du club", soulignait le communiqué. (Belga)