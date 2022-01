Les Belges à l'étranger - Thomas Tuchel pas convaincu par la prestation de Lukaku: "Il a perdu de nombreux ballons"

(Belga) Thomas Tuchel n'a pas été conquis par la prestation de Romelu Lukaku samedi, lors de la défaite de Chelsea 1-0 sur la pelouse de Manchester City, samedi, lors de la 22e journée du championnat d'Angleterre de football. Au micro de BT Sport, l'Allemand a regretté les "nombreuses pertes de balle" du Diable Rouge.

"Il doit faire le travail lui aussi", a expliqué Tuchel. "Il a eu de nombreuses pertes de balles sans être mis sous pression, de nombreuses pertes de balles dans des circonstances très prometteuses. Il a eu une énorme occasion. Bien sûr, nous voulons le servir, mais il fait partie de l'équipe et la performance en attaque, en particulier en première période... Nous pouvons faire beaucoup beaucoup mieux et nous devons faire beaucoup mieux car nous avons eu beaucoup de possibilités en transition", a détaillé Tuchel. Lukaku a notamment loupé une passe qui pouvait isoler Ziyech devant le but en début de rencontre et perdu un face-à-face avec le gardien de City Ederson en début de seconde période. Manchester City s'est imposé grâce à un but de Kevin De Bruyne. "Nous avons perdu à cause d'une performance individuelle dans une situation", a confié Tuchel, cité par le site officiel des Blues. "Avec la même prestation, nous avons gagné des matchs contre eux. Avec la même prestation, tu peux faire un match nul. Et puis tu peux perdre à cause de la qualité individuelle de Kevin De Bruyne, qui a fait la différence", a encore ajouté l'entraîneur allemand.