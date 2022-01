Premier League - Désillusion pour Manchester United, repris in extremis à Aston Villa

(Belga) Manchester United a laissé filer des points dans la course à l'Europe en partageant à Aston Villa (2-2) samedi, pour la 22e journée de Premier League.

Le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho a réalisé un retour tonitruant en Premier League en annulant en cinq minutes l'avantage de 2-0 de Manchester United, finalement contraint au nul à Aston Villa. En l'absence de Cristiano Ronaldo, touché à la hanche, Bruno Fernandes pensait avoir fait le plus dur avec un doublé, bien aidé par la maladresse d'Emiliano Martinez sur le 0-1 (6e), avant d'envoyer le ballon dans sa lucarne gauche pour le 0-2 (67e). C'est le moment qu'a choisi Steven Gerrard pour lancer l'ancien de Liverpool, toujours particulièrement motivé contre les Red Devils. Le Brésilien a d'abord initié un mouvement qui a permis à Jacob Ramsey de réduire le score (1-2, 77e), avant d'égaliser cinq minutes plus tard (2-2, 82e). Deux points perdus qui laissent United à la 7e place avec 32 unités, à cinq longueurs de West Ham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, qui compte un match en plus.