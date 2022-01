Open d'Australie - Salvatore Caruso remplace Novak Djokovic dans le tableau final

(Belga) Salvatore Caruso, 150e mondial, a intégré le tableau final de l'Open d'Australie en tant que lucky loser après la décision de la Cour fédérale australienne de rejeter le recours du N.1 mondial serbe Novak Djokovic contre son expulsion du pays.

L'Italien de 29 ans défiera un autre Serbe, Miomir Kecmanovic, au premier tour à Melbourne Park lundi. Caruso s'était incliné au 3e et dernier tour des qualifications devant le Japonais Taro Daniel. Sportivement, l'absence de Djokovic devrait faciliter la tâche de l'Italien Matteo Berrettni, tête de série N.7 et placé dans le même quart que 'Nole', ainsi que celle de l'Allemand Alexander Zverev (N.3) et de l'Espagnol Rafael Nadal (N.6), dans l'autre quart de la moitié supérieure du tableau. (Belga)