L1: Marseille frustré par Lille et par son inefficacité

Vite mené au score, l'OM a confirmé ses difficultés à domicile et n'est parvenu à prendre qu'un seul point dimanche au Stade Vélodrome contre Lille (1-1), qui a joué une heure à 10, laissant ainsi Nice s'installer seul sur la deuxième marche du podium.

Les Marseillais, qui comptent toujours un match en retard, espéraient rester au contact des Aiglons, qui ont battu Nantes vendredi (2-1) en ouverture de la 21e journée.

Mais l'équipe de Jorge Sampaoli, ultra-dominatrice dimanche, a toujours ce défaut de plus en plus rédhibitoire de ne pas transformer en buts ses impressionnants chiffres de possession de balle, de centres ou même de tirs. A domicile, l'affaire se corse encore plus, avec une seule victoire lors des six derniers matches de championnat.

Battus 2-0 à l'aller lors de ce que Sampaoli qualifie lui-même de pire match de la saison olympienne, les Marseillais n'ont donc pris qu'un point face au Losc et, à coup de matches nuls (déjà 7 cette saison), sont désormais troisièmes, à deux longueurs de Nice.

Après la grande fête du retour triomphal de Bordeaux la semaine dernière, l'ambiance était sérieusement retombée dimanche avec le retour des matches à jauges, les deux virages entièrement vides et les 5000 spectateurs installés à distance pas si réglementaire dans les deux tribunes latérales.

Les supporters du Virage Sud avaient bien laissé un tifo pour remercier Ünder de son but victorieux en Gironde, mais eux n'étaient pas là et on avait ressorti la bande-son des premiers confinements, avec les encouragements et les chants enregistrés.

Malgré l'atmosphère sinistre, l'OM est plutôt bien entré dans son match avec un premier quart d'heure maîtrisé mais... conclu par un but lillois.

- Manque de vitesse -

Pau Lopez a d'abord réussi un bel arrêt sur une frappe lourde de Burak, mais sur le corner suivant, Botman, oublié par Saliba, a donné de la tête l'avantage aux champions de France (1-0, 15e).

La partie a alors pris un tour assez limpide: l'OM a dominé, mais à un rythme trop lent pour véritablement gêner le Losc, qui a de son côté été dangereux sur quelques contres, souvent menés par Renato Sanches qui a fait des dégâts dans l'axe.

Pau Lopez a ainsi sauvé l'OM sur une tête à bout portant de Yilmaz (22e) puis sur un tir puissant de Bamba (42e), alors que Grbic a de son côté brillé sur un coup franc bien frappé par Payet (29e).

Peu après cette occasion marseillaise, l'exclusion du milieu lillois André pour deux cartons jaunes pris en deux minutes a encore accentué la domination de l'OM.

La deuxième période a alors viré à la caricature, avec l'OM qui a multiplié les passes autour de la surface de Lillois installés de plus en plus bas et ne sortant plus qu'exceptionnellement.

Mais le manque de vitesse et d'initiatives en première intention des hommes de Jorge Sampaoli a offert aux Lillois un certain confort, comme l'a montré le but inscrit par Bamba mais annulé pour un hors-jeu de rien du tout de Yilmaz (70e).

Au bout du compte, l'OM a tout de même fini par égaliser, grâce à Ünder sur une frappe enroulée magnifique, qui a sanctionné l'inattention de la défense lilloise sur un corner vite joué par Payet (1-1, 75e).

Lille qui, même à dix, a tout de même produit très peu pour un champion de France, a encore souffert et plié, mais a pris un point qui le maintient dans la première partie de tableau (10e). Pour l'OM, il n'a même pas ce goût satisfaisant.