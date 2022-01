Le rêve aura tourné au cauchemar: Eden Hazard ouvre la porte à un transfert

L'info mercato de la journée nous vient d'Espagne. Notre journaliste Alexandre Braeckman et Sacha Tavolieri avancent, de sources sûres, qu'Eden Hazard serait, pour la première fois, ouvert à un départ du Real Madrid.

Le Diable ne voudrait pas quitter le club de ses rêve en précipitation cet hiver mais pour la première fois depuis son arrivée en Espagne, le clan Hazard est ouvert aux offres.

Alors qu'il a toujours refusé l'idée d'un départ, il semblerait que le capitaine des Diables se soit résigné alors que le club madrilène ne croit plus en lui. Eden "sait qu'il a un constat d'échec mais reste persuadé qu'il peut revenir à un bon niveau", avance Alexandre Braeckman.

Concernant les possibles pistes de départ, celle qui mène à Newcastle serait définitivement close. Le nouveau club le plus riche du monde, en lutte pour le maintient dans le championnat anglais, était intéressé par le joueur de 31 ans mais serait passé à autre chose. Un retour dans son ancien club de Chelsea est envisageable mais cela dépendra des besoins du club londonien. Un retour en France, à Lille, dans le club qui l'a vu exploser aux yeux du monde, semble très compliqué. L'actuel champion de France n'a pas les finances pour faire venir le Diable.

Le Real Madrid espère tirer entre 45 et 50 millions d'euros de la future vente du joueur le plus cher de l'histoire du club le plus titré en Europe.

C'est une terrible désillusion pour Eden Hazard et tous ses supporters. Le Diable est arrivé en grande pompe à l'été 2019 au Real Madrid, le club de ses rêves, après 7 années couronnées de succès à Chelsea. La Casa Blanca a déboursé 115 millions d'euros pour s'attacher les services du natif de La Louvière, faisant de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club.

Trahi par son corps et miné par une série presque sans fin de blessures, Eden Hazard a épuisé son crédit auprès du staff médical et de la direction du club. Alors qu'il reprend du poil de la bête depuis quelques mois et que ses blessures semblent enfin le laisser tranquille, Hazard veut pouvoir remonter sur le terrain, ce que ne lui accorde pas son entraîneur actuel Carlo Ancelotti.