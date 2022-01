Roberto Martinez va-t-il quitter les Diables Rouges 10 mois avant la Coupe du monde? Son ancien club veut le faire revenir

Le club d'Everton a limogé son entraîneur Rafael Benitez après une série de résultats décevants. Les Toffes occupent une décevante 16e place en Premier League et ont décidé qu'il était temps de procéder à un changement.

Pour succéder à l'ancien coach du Real Madrid et du FC Liverpool, Everton pense à un autre Espagnol : Roberto Martinez. Le Catalan a déjà entraîné le club situé dans la ville de Liverpool avec un certain succès. Il avait obtenu de très bons résultats avec notamment un certain Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque.

Cependant, Martinez est sous contrat avec l'Union belge de football jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar en fin d'année. Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, la Fédération ne s'est pas prononcée officiellement sur la possibilité de laisser partir le sélectionneur de l'équipe A (qui est aussi le directeur technique de la Fédération) à 10 mois du début du tournoi. Mais la volonté de le garder est toujours intacte et c'est aussi le souhait du principal intéressé.

Toujours selon nos confrères néerlandophones, Roberto Martinez a adressé un "non" à son ancien club et il tient à aller au bout de son contrat avec l'Union belge. D'ailleurs, il a déjà admis en interview que si son équipe venait à remporter la Coupe du monde, il se peut qu'il poursuive l'aventure dans notre plat pays.