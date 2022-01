Coup du foulard, petit pont et but en délicatesse: voici le plus beau but de l'année 2021 (vidéo)

Ce lundi soir se tenait la cérémonie des FIFA The Best. Voici le but qui a reçu le "Prix Puskas" du plus beau but de l'année.

Tous les résultats des FIFA The Best. Les supporters de Tottenham sont heureux ce soir d'avoir quelque chose à fêter ! C'est un joueur des Spurs qui a inscrit le plus beau but de l'année 2021. Erik Lamela est le lauréat du Prix Puskas 2021. L'Argentin a marqué un but splendide et tout en finesse face à Arsenal en championnat, la saison dernière. Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu.