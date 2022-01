The Best FIFA Football Awards - Kevin De Bruyne seul Belge dans le onze FIFA de l'année

(Belga) Kevin De Bruyne est le seul Belge à figurer dans le onze FIFA de l'année, dévoilé lors de la cérémonie annuelle des Best FIFA Football Awards, virtuelle cette fois, lundi.

Le stratège de Manchester City et des Diables Rouges, 30 ans, n'était pas nommé pour le titre de joueur de l'année mais il figure aux côtés de Jorginho et N'Golo Kante dans le milieu de terrain de cette équipe idéale de l'année de la FIFA, la fédération internationale de football, disposée en 3-3-4. - L'équipe type: Gardien: Gianluigi Donnarumma (Ita) Défenseurs: David Alaba (Aut), Leonardo Bonucci (Ita), Ruben Dias (Por) Milieux: Kevin De Bruyne (BEL), Jorginho (Ita), N'Golo Kante (Fra) Attaquants: Cristiano Ronaldo (Porl), Erling Haaland (Nor), Robert Lewandowski (Pol), Lionel Messi (Arg) (Belga)