Les Belges à l'étranger - Mertens gagne avec Naples, Saelemaekers surpris dans les arrêts de jeu avec l'AC Milan

Dries Mertens s'est imposé avec Naples à Bologne (0-2) pour le compte de la 22e journée de Serie A lundi alors que l'AC Milan a été surpris par La Spezia dans les arrêts de jeu (1-2).

Dries Mertens, titulaire, a cédé sa place à la 71e minute de jeu au Nigérian Victor Osimhen qui effectuait son retour alors que le score était acquis pour les Napolitains grâce à deux buts du Mexicain Hirving Lozano inscrits aux 20e et 47e minute. Dans les rangs de Bologne, Arthur Theate a joué tout le match écopant d'un carton jaune à la 57e minute. De son côté, l'AC Milan a été surpris par La Spezia (1-2). Après un penalty manqué par le Français Theo Hernandez à l'ultime minute de la première mi-temps, le Portugais Rafael Leao avait ouvert la marque pour les Milanais sur le rebond. La Spezia a renversé la vapeur en seconde période grâce au Colombien Kevin Agudelo (64e) et le Ghanéen Emmanuel Gyasi qui a inscrit le but victorieux dans les arrêts de jeu (90e+5). Titulaire, Alexis Saelemaekers cédé sa place à la 57e minute alors que l'AC Milan menait encore 1 à 0. Au classement, l'AC Milan (48 points en 22 matches) manque ainsi l'occasion de prendre provisoirement la tête du championnat d'Italie à son rival de l'Inter (50 points en 21 rencontres). Tout profit pour Naples qui revient à deux points de l'AC avec 46 points en 22 matches. En soirée (20h45), le Genoa de Zinho Vanheusden se déplace à la Fiorentina.