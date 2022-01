Eurocoupe féminine de basket - Quatre cas de covid à Braine, le match retour des 16es de finale en Ukraine reporté

(Belga) Le match retour des 16es de finale de l'EuroCoupe féminine de basket que devait disputer Castors Braine en Ukraine jeudi a été postposé, annoncé la FIBA Europe, la fédération européenne de baske lundi. Quatre joueuses brainoises ont été testées positives au Covid-19.

En vue du déplacement européen à Prometey, des tests PCR ont été effectués sur l'ensemble des joueuses et il s'avère que quatre cas Covid-19 ont été détectés à Braine lundi après-midi au lendemain de leur rencontre de championnat à Courtrai, où l'une de ses étrangères Aislinn Konig, malade, était absente. "Certaines ont de légers symptômes, d'autres aucun", a expliqué le club au travers d'un communiqué de presse. "Selon les règlements, la FIBA a donc décidé de postposer la rencontre prévue jeudi à Prometey en Ukraine. À ce stade, on ne connait pas encore la nouvelle date de la rencontre, vraisemblablement en fin de semaine suivante. Les discussions sont en cours." Castors Braine s'était incliné 92 à 93 face à l'équipe de Prometey à l'aller la semaine dernière au pied de la Butte du Lion. Le vainqueur de ce duel jouera en 8es de finale contre le gagnant du match entre les Turcs de Cukuroca et les Françaises de Charleville-Mézières. (Belga)