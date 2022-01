Ligue féminine des Champions - 85.000 personnes pour le duel entre le Barça et le Real au Camp Nou

(Belga) Le Camp Nou sera comble pour le quart de finale retour de la Ligue féminine des Champions de football entre le Barça et le Real Madrid, a annoncé le Barça lundi.

En trois jours, plus de 80.000 places ont trouvé acquéreur et la mythique enceinte catalane sera comble pour ce match programmé le 30 mars. Ce sera la 2e fois seulement que l'équipe féminine du Barça, championne d'Europe en étrillant en finale Chelsea 4 à 0, jouera dans le Camp Nou. Mais ce sera une première avec du public. En janvier 2020, le derby contre l'Espanyol s'était joué à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Cette fois, les dirigeants catalans espèrent qu'aucun contre-temps ne viendra compromettre la venue des supporters. Il s'agit aussi de la première participation du Real Madrid à la Ligue des Champions qui accueillera les Catalanes à l'aller le 22 mars. Lundi, l'Espagnole Alexia Putellas, 27 ans, déjà Ballon d'Or, a été élue meilleure joueuse de l'année FIFA devant sa compatriote et équipière au FC Barcelone, champion d'Europe, Jennifer Hermoso.