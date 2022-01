Open d'Australie - Elise Mertens rejoint le deuxième tour et affrontera la Roumaine Irina-Camelia Begu

(Belga) Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'Open d'Australie de tennis, première épreuve du Grand Chelem de la saison, en battant la Russe Vera Zvonareva, 37 ans, 91e mondiale, mardi.

La numéro 1 belge, 26 ans, 26e mondiale, s'est imposée en 2 sets (6-4; 6-5) et 1 heure 53 minutes de jeu face à la Moscovite, ancienne numéro 2 mondiale et finaliste à Wimbledon (2010) et à l'US Open (2011). Demi-finaliste en 2018 et lauréate en double l'an dernier, Elise Mertens rencontrera au deuxième tour la Roumaine Irina-Camelia Begu, 31 ans, 64e mondiale, qui a battu le même jour la Française Océane Dodin, 25 ans, 85e au classement WTA. C'est la 5e participation de suite à l'Open d'Australie pour Elise Mertens qui reste sur deux accessions en 8es de finale en 2020 et 2019 en simple. C'est son 20e tournoi du Grand Chelem en carrière. (Belga)