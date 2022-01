Le mercato EN DIRECT: De Camargo débarque à Molenbeek, Courtrai joue deux mauvais tours à Anderlecht

LES TRANSFERTS DES DIABLES ROUGES

Selon le journal catalan El National, le Real Madrid et Liverpool sont les deux clubs qui sont les mieux positionnés pour signer Youri Tielemans. Liverpool préparerait une offre de 40 millions pour le Diable Rouge mais Leicester ne voudrait pas laisser partir son joueur pour un concurrent direct. Le Real Madrid pourrait en profiter avec une offre moins élevée, toujours selon El National.

Yari Verschaeren va-t-il rejoindre son ancien coéquipier Alexis Saelemaekers à l'AC Milan ? Verschaeren n'est pas le seul Diable ciblé par club lombard, il y a quelques jours, le nom d'Arthur Theate était déjà cité comme potentielle future recrue des Rossoneri.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Selon Fabrizio Romano, Tottenham essaie toujours de signer Adama Traoré en janvier. Le manager des Wolves, Bruno Lage, pousse à le garder jusqu'à la fin de la saison - Les Spurs veulent donner à Conte un nouvel ailier comme il l'a demandé et travaillent toujours pour vendre des joueurs comme Ndombele, Doherty, Bergwijn ou Dele.

Selon Sport, le journal espagnol, le FC Barcelone aurait deux pistes en cas d'échec à faire venir Erling Haaland. Les Blaugranas cibleraient le Suédois Alexander Isak et le Serbe Dusan Vlahovic.

Abdou Diallo, défenseur de 25 ans arrivé au Paris Saint-Germain en 2019 en provenance du Borussia Dortmund, a du mal à totalement se faire sa place à Paris. Il est même évoqué dernièrement parmi les joueurs qui pourraient partir cet hiver. Il a été question d’un intérêt de West Ham, mais surtout de l’AC Milan.

selon le média espagnol Sport, Marlem Pjanic ne compterait pas revenir au FC Barcelone. Le joueur est actuellement prêté au Besiktas et souhaiterait prolonger son aventure en Turquie.

Actuellement à la CAN avec le Sénégal, Bouna Sarr (29 ans) pourrait quitter le Bayern Munich en fin de saison. Le LOSC et les Girondins de Bordeaux ont récemment montré leur intérêt pour l’ancien marseillais, annonce le site footmercato.

Selon le journal l'Equipe, l'AS Monaco a refusé une offre de 40 millions de Newcastle pour Benoît Badiashile. Les Monégasques exigeraient une somme plus élevée.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Igor De Camargo va faire son retour au stade Edmond Machtens, lui qui a évolué au FC Brussels lors de la saison 2005-2006. Le Belgo-Brésilien, 38 ans, a quitté Malines pour rejoindre le RWDM. Il s'est engagé jusqu'en fin de saison avec le club de 1B Pro League.

Le Standard a annoncé mardi que le jeune Brahim Ghalidi a signé un nouveau contrat avec le club. Ghalidi, 16 ans, a rejoint le SL16 Football Campus en 2020 en provenance de Saint-Trond. L'ailier vient de participer au stage hivernal avec les pros, disputant ses premières minute en équipe première lors du match de préparation contre le RFC Liège. Ghalidi évolue aussi avec l'équipe nationale belge U17. Le Standard n'a pas précisé la durée du nouveau contrat.

Eupen a annoncé mardi l'arrivée de l'attaquant Torben Müsel. L'Allemand de 22 ans est prêté jusqu'au terme de la saison par le Borussia Mönchengladbach. Müsel doit pallier la blessure d'Isaac Nuhu.

Le club de Molenbeek, justement, a recruté deux défenseurs, le Bosnien Numan Kurdic et le Kazakh Yan Vorogovskiy. Kurdic, un défenseur central de 22 ans, arrive en provenance du FK Sarajevo, avec qui il a disputé 19 matchs cette saison, et a signé pour deux ans et demi. Vorogovskiy, un latéral gauche 25 ans, est prêté avec option d'achat par le Kairat Almaty, avec qui il a joué notamment dix matchs en Europe cette saison.

Le joueur de l'AS Roma Bryan Reynolds arrive à Courtrai. Un temps annoncé à Anderlecht, c'est avec le KVK que l'AS Rome a fini par trouver un accord. Reynolds remplacera Dewaele, parti au Standard. Un deal qui convient mieux au joueur – qui ne voulait pas être remplaçant – ainsi qu’à son club qui souhaitait qu’il obtienne du temps de jeu.

Courtrai avait décidé de jouer un mauvais coup à Anderlecht et a signé un contrat avec Nayel Mehssatou. Le jeune latéral droit de 19 ans commençait à trouver le temps long à Anderlecht où il pensait recevoir sa chance plus tôt en équipe première après avoir réalisé une bonne préparation estivale. Son contrat se terminant en juin, il s’est engagé librement à Courtrai où il arrivera à l’été. Il espère y trouver davantage de temps de jeu et lancer sa carrière.