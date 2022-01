Pour qui ont voté Ronaldo, Messi et Lewandowski aux The Best? Leurs votes dévoilés, celui de Messi est perturbant

La cérémonie des FIFA The Best se tenait hier (lundi) soir. C'est Robert Lewandowski qui a reçu le trophée du meilleur joueur de l'année devant Lionel Messi et Mohamed Salah.

Ce sont les capitaines et les sélectionneurs des équipes nationales de la FIFA qui votent afin d'élire le meilleur joueur. Chacun remet un classement de trois joueurs, le premier cité récolte 5 points, le deuxième empoche 3 points et le troisième se contente d'un point.

La FIFA a publié le détail de tous les votes des capitaines et sélectionneurs. On y découvre que le capitaine des Diables Rouges, Eden Hazard, a voté pour son coéquipier au Real Madrid, Karim Benzema, en premier. Son coéquipier chez les Diables, Kevin De Bruyne, prend la 2e place et Hazard nomme Jorginho à sa 3e place.

Le sélectionneur des Diables, Roberto Martinez, a mis Kevin De Bruyne à la 1ere place devant Jorginho et Robert Lewandowski.

Respectivement capitaines du Portugal, de l'Argentine et de la Pologne, les votes de Ronaldo, Messi et Lewandowski ont été publié dans le même document. La superstar portugaise a voté pour Lewandowski devant Ngolo Kanté et Jorginho, les deux milieux de Chelsea vainqueurs de la Ligue des Champions.

Le lauréat, Lewandowski, a voté, lui, pour Jorginho qui a remporté la Ligue des Champions avec son club et l'Euro avec l'Italie. Les deux autres noms mis en avant par le Polonais sont ceux de ses deux rivaux.

Le vote de Messi est plus sujet à la surprise. Le génie argentin place son ami Neymar en première position, un vote qui étonnerait le Brésilien lui-même. En deuxième position, le natif de Rosario place son coéquipier en club, Kylian Mbappé. Karim Benzema vient compléter le podium.

Pour le détail, le capitaine de l'Arabie Saoudite et les sélectionneurs de Hong Kong, du Libéria, du Malawi, du Qatar, des iles Samoa, de Singapour, de Suède et d'Uruguay ont placé Kevin De Bruyne à la 1ere position.