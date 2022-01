Paris SG: Lionel Messi a repris l'entraînement collectif

La star argentine du Paris SG, Lionel Messi, qui avait été testé positif au coronavirus en fin d'année, a repris comme prévu l'entraînement collectif mardi, a annoncé le club sur Twitter en postant une courte vidéo.

Messi, testé positif à Rosario, sa ville natale, pendant ses vacances en famille en Argentine, a donc raté la victoire en Coupe de France contre Vannes le 3 janvier, puis deux matches de Ligue 1, contre Lyon le 9 janvier (1-1) et Brest samedi au Parc des Princes (2-0).

Dans la foulée de la conférence de presse avant Brest, le club parisien avait indiqué vendredi que le septuple Ballon d'Or réintégrerait le groupe "de façon progressive" cette semaine.

La superstar argentine a déjà raté en tout dix rencontres de Ligue 1, entre blessures et retours tardifs de sélection, puis à cause du Covid-19, et n'en a donc disputé que 11 depuis son arrivée au PSG en août.

"Ça m'a pris plus de temps que prévu pour aller bien mais je suis presque rétabli et je suis très impatient de retourner sur le terrain", avait-il écrit sur Instagram jeudi, après son retour ce jour-là au centre d'entraînement, pour s'entraîner à part.

Si son entraîneur le souhaite, "La Pulga" (la puce) pourrait effectuer son retour en compétition ce dimanche, contre Reims, en Ligue 1.