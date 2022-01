Open d'Australie - Greet Minnen passe le cap du premier tour en double

(Belga) Associée à l'Australienne Ellen Perez (WTA 42 en double), Greet Minnen s'est qualifiée pour le deuxième tour du double à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année, mardi à Melbourne.

Greet Minnen, 77e mondiale en double, et Ellen Perez, ont battu en entrée les Australiennes Jaime Fourlis et Maddison Inglis, invitées par l'organisation, en 2 sets: 6-3-, 6-1 et 1 heure 5 minutes de jeu. Au deuxième tour, Minnen et Perez seront opposées soit à l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et la Chilienne Alexa Guarachi (N.5), respectivement 12e et 13 mondiale en double, soit à une paire composée de la Thaïlandaise Peangtarn Plipuech et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi. Lundi, Greet Minnen (WTA 84) avait été éliminée au premier tour du simple par la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 69). (Belga)