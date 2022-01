L'énorme coup de pression de Xavi sur Ousmane Dembélé: "Soit il prolonge, soit il quitte le club"

L'entraîneur catalan du FC Barcelone, Xavi, s'est montré tranchant mercredi en conférence de presse sur la question de la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé, soulignant que l'ailier international français devait "prolonger son contrat" ou "quitter le club".

"Nous sommes dans une situation compliquée et difficile. Le club a décidé que s'il ne prolonge pas, il faudra prendre une décision avec lui. Ce n'est pas facile, mais cela fait cinq mois que Mateu Alemany (le directeur sportif du Barça, NDLR) négocie avec son représentant, et on ne peut plus attendre: soit il prolonge, soit on devra trouver une solution pour le joueur", a annoncé Xavi mercredi avant le match de 8es de finale de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, jeudi (21h30).

"J'ai été honnête avec lui, il connaît la situation, elle n'est pas facile, pas agréable, ni pour le joueur ni pour le club, ni pour moi. Ca me fait mal pour le joueur, mais ici, ce qui prime, ce sont les intérêts du club. On doit choisir le meilleur pour l'entité Barça", a insisté Xavi.

Précisant que le joueur ne l'a "pas déçu, pas du tout", l'entraîneur du Barça a toutefois assuré qu'il n'envisageait pas de laisser Dembélé dans les tribunes si un accord n'est pas trouvé dans les prochaines jours.

"Soit le joueur prolonge, soit on trouvera une solution de sortie. Il n'y a pas d'autre issue possible. On a été très clairs avec Ousmane. C'est une situation incompréhensible: lui veut rester, il veut prolonger, mais ils ne prennent pas la décision. Nous, en tant que club, on doit en prendre une, et c'est celle-là: soit il prolonge, soit il quitte le club".

Ousmane Dembélé est arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour environ 135 millions d'euros, devenant la recrue la plus chère de l'histoire du club blaugrana, et son contrat expire le 30 juin prochain.

Longtemps perturbé par des blessures aux jambes, le champion du monde 2018 (24 ans) est devenu une pièce centrale du système de jeu de Xavi depuis son retour de blessure fin novembre.