Sania Mirza, ex-N.1 mondiale en double, annonce sa retraite en fin de saison

(Belga) L'Indienne Sania Mirza, ancienne N.1 mondiale en double dames, a annoncé mercredi que la saison en cours serait sa dernière, avançant son âge, les blessures, et la difficulté de voyager sur le circuit en compagnie d'un fils de trois ans.

"J'ai décidé que cette saison sera ma dernière", a annoncé la joueuse de 35 ans après son élimination au 1er tour du double femmes de l'Open d'Australie, où elle était associée à l'Ukrainienne Nadiia Kichenok. "Je sens que je peux encore bien jouer, m'investir dans des tournois. Mais je mets de plus en plus de temps à récupérer, mon genou m'a fait très mal aujourd'hui, et j'expose mon fils en l'emmenant avec moi dans les déplacements", a notamment déclaré Sania Mirza, alignée en double mixte à l'Open d'Australie avec l'Américain d'origine indienne Rajeev Ram. "Je prends semaine après semaine, pas sûr que je puisse terminer la saison, mais je vais essayer", a précisé Mirza qui a conquis associée à la Suissesse Martina Hingis trois titres du Grand Chelem en double dames. L'année 2015 a constitué le sommet de sa carrière: elle y a atteint le rang de N.1 mondiale en double dames, avec deux titres du Grand Chelem à la clé à Wimbledon et à l'US Open. Dix ans plus tôt, en 2005, elle avait soulevé son seul trophée en simple, à Hyderabad, et obtenu son meilleur résultat en simple en Grand Chelem avec un huitième de finale à l'US Open. Son 43e et dernier titre en double femmes remonte à septembre dernier au tournoi d'Ostrava, aux côtés de la Chinoise Shuai Zhang. (Belga)