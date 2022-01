Basaksehir, avec Chadli, battu 1-0 par Kayserispor

(Belga) Basaksehir a essuyé une septième défaite mercredi à Kayserispor au terme d'une rencontre comptant pour la 22e journée du championnat de Turquie (1-0). Nacer Chadli est monté au jeu (75e) juste après qu'Ugur Demirok a inscrit l'unique but de la rencontre (75e).

Au classement, Basaksehir occupe la 5e position avec 34 points et reste dans la course pour une des deux places en Conference League puisqu'il ne compte qu'un point de retard sur Besiktas, qui a disputé un match de plus, et Hatayspor. Kayserispor est 9e (31 points). (Belga)