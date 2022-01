Trois matches de préparation pour la Belgique dans un tournoi en Espagne le mois prochain

(Belga) Pour préparer ses prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 et son championnat d'Europe cet été en Angleterre, la Belgique disputera la Pinatar Cup en Espagne du 16 au 22 février, a annoncé l'Union belge de football jeudi.

Les Red Flames joueront contre la Slovaquie le 16 février (20h30) à San Pedro del Pinatar, dans la région de Murcie, puis soit le pays de Galles ou l'Ecosse le 19 février. "Ce tournoi se déroulera selon un système de gagnants et de perdants, de sorte que chaque équipe sera assurée de disputer trois matches", précise le communiqué des Red Flames. Le groupe B est composé de la Hongrie, l'Irlande, la Pologne et la Russie. Le troisième match, de classement, des Red Flames se jouera ainsi le mardi 22 février. La Belgique doit aller affronter le Kosovo et l'Albanie, chez eux, pour ses deux prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023, les 7 et 12 avril, respectivement. Le championnat d'Europe, prévu l'an dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire, se déroule lui du 6 au 31 juillet en Angleterre. La Belgique a été versée dans un groupe avec la France, l'Italie et l'Islande. (Belga)