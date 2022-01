Open d'Australie: Benoît Paire bat Dimitrov et fond en larmes (vidéo)

Benoit Paire (ATP 56) s'est qualifié pour le troisième tour de l'Open d'Australie de tennis après une victoire 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2) sur le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 28/N.25), jeudi, à Melbourne.

Paire, 32 ans, atteint pour la troisième fois de sa carrière le troisième tour à Melbourne, son meilleur résultat lors de la première levée du Grand Chelem. En 16e de finale, il défiera le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 4), quatrième tête de série, qui a éliminé l'Argentin Sebastian Baez (ATP 88) 7-6 (7/1), 6-7 (5/7), 6-3, 6-4.

Une victoire qui fait beaucoup de bien au joueur français. Peu populaire après de nombreuses sorties et comportements polémique, frappé par le covid en début de saison, Paire savoure ce retour en forme et n'a pu cacher sa joie au micro d'Eurosport après la rencontre, fondant en larmes. "Je suis très content, je sais que mes parents, tout le monde regarde et franchement c'était exceptionnel", a-t-il d'abord détaillé avant de sécher ses larmes. "L'année passée était une année de merde. Cette année, je la commence, je suis positif, je fais 7 jours. Cela commence comme de la merde et maintenant je suis là, je fais un de mes meilleurs matchs depuis très longtemps. J'ai été beaucoup critiqué, à un moment ça devient pesant. Quand j'arrive à faire des matchs comme ça, j'ai du soutien. Il n'y a rien de mieux", a poursuivi le joueur tricolore.