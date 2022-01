Eden Hazard monte, marque et qualifie le Real Madrid en Coupe du Roi (vidéo)

Eden Hazard est-il lancé ? Le Diable Rouge, qui a débuté sur le banc en Coupe du Roi face à Elche, est monté au jeu en prolongation. Et il a décidé d'enfiler le costume de sauveur, alors que les doutes sur son niveau et son avenir devenaient nombreux.

Lancé en profondeur, à la limite du hors-jeu, Hazard a éliminé le gardien et placé le but dans la cage vide, son premier but de la saison. Le Real Madrid poursuivra donc sa route (1-2).