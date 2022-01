Eurocoupe féminine de basket - Fin de parcours pour Kyara Linskens et les Russes de Nadezhda

(Belga) Battues de trois points en Pologne, à Polkowice (75-72) lors du match aller, les Russes de Nadezhda se sont lourdement inclinées lors du match retour de ce Round of 16 de l'Eurocoupe féminine de basket, à domicile (68-87). La Belgian Cat Kyara Linskens termine la rencontre avec 9 points.

Dès le début de la rencontre, les Polonaises imposaient leur physique, à l'image de Spanou (21 points et 12 rebonds) pour se détacher après dix minutes (14-20) et déjà prendre le large à la pause (29-46). Aux commandes, les visiteuses géraient la deuxième mi-temps (47-68) pour s'imposer sans problème (68-87) et décrocher leur ticket pour le Round of 8 de l'Eurocoupe féminine de basket. L'internationale belge Kyara Linskens termine la rencontre avec 9 points (2/3 à 2 points, 0/1 à 3 points et 5/5 aux lancers), 6 rebonds, 1 passe et 1 interception en 17 minutes. La rencontre entre les Françaises de Lyon ASVEL (avec Julie Allemand) et les Russes de Nika (avec Hind Ben Abdelkader) a été reportée en raison de trop nombreux cas de Covid-19. (Belga)