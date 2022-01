Surprise chez les Diables Rouges: Thomas Vermaelen va prendre sa retraite et devenir l'adjoint de Martinez

Thomas Vermaelen va mettre un terme à sa carrière professionnelle et devenir adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, rapporté Het Laatste Nieuws vendredi.

Vermaelen, 36 ans, n'a pas été prolongé par le club japonais du Vissel Kobe et se retrouve désormais sans club. Het Laatste Nieuws rapporte que l'ancien joueur de l'Ajax, Arsenal et Barcelone n'aurait pas trouvé un projet séduisant et aurait décidé de mettre fin à sa carrière pour devenir adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. Sur le banc des Diables, Vermaelen remplacerait l'Écossais Shaun Mahoney, retourné en Écosse pour entraîner Hibernian.

Ni l'Union belge de football, ni le joueur n'ont confirmé l'information mais une communication officielle pourrait tomber dans la journée. Le défenseur compte 85 caps chez les Diables Rouges avec qui il avait ses débuts le 1er mars 2006 au Luxembourg (victoire 0-2). Formé au Beerschot puis à l'Ajax Amsterdam, 'Verminator' a fait ses débuts professionnels en 2004 avec le club néerlandais. En 2009, il quitte l'Ajax pour Arsenal où il restera jusqu'en 2014, année de son départ pour Barcelone.

À l'exception d'un prêt à l'AS Rome en 2016-2017, il a joué avec les Blaugrana jusqu'en 2019 avant de rejoindre le Vissel Kobe au Japon.