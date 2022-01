Carlo Ancelotti fier de la performance d'Eden Hazard: "Peut-être qu'il mérite de jouer plus"

Eden Hazard a rassuré tout le monde. Hier soir, le Diable Rouge a inscrit son tout premier but de la saison face à Elche, permettant au Real Madrid de valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Une performance saluée en Espagne, à commencer par Carlo Ancelotti, son entraîneur.

"Eden Hazard et Isco ont été déterminants, c’est la victoire qui m’a donné le plus de joie cette saison. Eden a réussi son match, ce qui signifie qu’il mérite peut-être de jouer plus", a lâché le tacticien madrilène, qui n'accorde que peu de temps de jeu cette saison à son joueur belge.

Dimanche, à 16h15, le Real Madrid affrontera de nouveau Elche, cette fois en championnat. Avec Hazard ?