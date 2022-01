"Machine !": sur les réseaux sociaux, les coéquipiers d'Eden Hazard se régalent de son but (photos)

Le but d'Eden Hazard fait visiblement plaisir à beaucoup de monde. Sur les réseaux sociaux, ses coéquipiers n'ont pas manqué de le saluer. Le tout sur différents posts, publiés soit sur le compte officiel du Real Madrid, soit directement sur celui du Diable Rouge.

Karim Benzema a été le premier a dégainé. Absent face à Elche, le Français a visiblement apprécié le but de son ami, réagissant à la vidéo avec trois petites flammes. Sur son post d'après-match, Hazard a aussi reçu les compliments de Vinicius et Rodrygo, deux concurrents. Lucas Vazquez, lui, a qualifié le joueur de "machine". "C'est ça, l'esprit", a lâché Alaba dans sa story en publiant une photo d'Eden Hazard et de ses équipiers.

Sur la célébration, on voit de nombreux joueurs venir encourager le Diable Rouge, qui sort alors son fameux sourire qui manquait tant aux fans belges. Espérons que cela relance son aventure.