Vincent Kompany révèle avoir tenté d'attirer Vermaelen à Anderlecht

Thomas Vermaelen devient donc l'un des adjoints de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. L'ancien défenseur de 36 ans a pris sa retraite et fera partie de l'encadrement de notre sélection en vue du Mondial 2022. Un premier challenge dans le coaching pour celui qui a représenté fièrement sa sélection lors des derniers tournois.

Mais son issue aurait pu être différente. En effet, Vincent Kompany a révélé avoir tenté une approche pour intégrer Vermaelen dans le staff anderlechtois l'an dernier. "Je suis arrivé un an trop tôt. Il voulait encore jouer au football. Puis, ce n’est pas le même job en club. Ici, c’est non stop. Avec les Diables, il pourra encore avoir un peu de temps libre et profiter de sa famille. Personnellement, je n’ai pas vraiment pu profiter d’une année sabbatique", a-t-il lancé en conférence de presse avant le duel face à Malines.

Vincent Kompany, très proche de Thomas Vermaelen, lui a ensuite rendu un bel hommage. "Il a eu une carrière magnifique et a été un équipier phénoménal pour moi. Malgré les blessures, il a joué à Arsenal et au Barça. Et puis, il était encore à l’Euro l’été dernier. C’est un grand pro mais surtout un très grand talent. Pour moi, il avait les qualités pour évoluer aux côtés de Gérard Piqué à Barcelone. Son passage vers le rôle d’entraîneur est, selon moi, tout a fait naturel. Il va beaucoup apprendre avec Martinez et apportera énormément au groupe des Diables".

Et visiblement, le coach anderlechtois croit que d'autres Diables Rouges feront la même chose dans le futur. Selon lui, Dries Mertens et Jan Vertonghen, notamment, sont prédestinés à cela une fois leur carrière terminée.