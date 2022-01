Les Belges à l'étranger - Christian Kabasele et Watford subissent la loi de Norwich City et reculent au 18e rang

(Belga) Watford, avec Christian Kabasele titulaire, s'est incliné 0-3 sur sa pelouse contre Norwich City vendredi soir pour le compte de la 23e journée de Premier League. Un résultat qui permet à Norwich, 16 points, de dribbler son adversaire du jour (14 unités) au classement et de lui céder la 18e et première place de relégable.

Face aux 'Canaris', Watford allait connaître une seconde mi-temps catastrophique. Joshua Sargent marquait par deux fois (51e, 0-1 et 74e, 0-2), avant que l'ancien Brugeois Emmanuel Denis ne se fasse exclure à la 78e pour un second carton jaune. À dix contre onze, Christian Kabasele et les siens (dont Edo Kayembe) buvaient le calice jusqu'à la lie en encaissant un troisième but de leur propre coéquipier Juraj Kucka (90+2, 0-3). Alors qu'il n'avait plus disputé la moindre minute pour Watford depuis le 2 octobre (23 minutes lors de la défaite 1-0 à Leeds), Christian Kabasele était titulaire au coup d'envoi face à Norwich, adversaire direct dans la course au maintien. Dans le même temps, en Espagne, l'Espanyol de Barcelone était étrillé 1-4 par le Betis Séville lors de la 22e journée de La Liga. Landry Dimata n'a pas quitté le banc des remplaçants du côté barcelonais. (Belga)