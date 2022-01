Open dAustralie - Kirsten Flipkens en 1/8 de finale en double

(Belga) Kirsten Flipkens s'est qualifiée samedi pour les 1/8 de finale en double à l'Open d'Australie.Avec l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, la joueuse de 36 ans a passé le second tour 6-4, 6-7 et 6-2 face à Gabriela Dabrowski et Giuliana Olmos.

Les Slovènes Kaja Juvan et Tamara Zidansek ou la Roumaine Jaqueline Christian et l'Allemande Andrea Petkovic seront les prochaines opposante de Flipkens et Sorribes Tormo. (Belga)