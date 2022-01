DP World Tour - Thomas Pieters glisse à la 6e place après le 2e tour de l'Abou Dhabi Championship

(Belga) Troisième après le premier tour, Thomas Pieters a glissé à la 6e place de l'Abou Dhabi Championship de golf (DP World Tour/8.000.000 dollars) samedi aux Émirats arabes unis. Thomas Detry est lui passé de la 9e à la 25e place.

Dans un deuxième tour disputé sous de fortes rafales de vent, Pieters a rendu une carte de 74 coups, deux au-dessus du par, avec trois bogeys et un birdie. Avec un total de 139 coups, il compte deux coups de retard sur l'Anglais James Morrison et l'Écossais Scott Jamieson qui se partagent la tête. Detry a lui rendu une carte de 76 coups avec trois birdies, trois bogeys et deux doubles bogeys. Le Bruxellois, 9e après le premier tour, passe à la 25e position au classement général. Nicolas Colsaerts a lui signé un deuxième tour en 83 coups et chute à la 116e place. Classement après le 2e tour: 1. James Morrison (Ang) 137=66-71 -7 Scott Jamieson (Eco) 137=63-74 3. Julien Brun (Fra) 138=69-69 Ian Poulter (Ang) 138=66-72 Viktor Hovland (Nor) 138=64-74 6. Alexander Björk (Suè) 139=68-71 Shane Lowry (Irl) 139=67-72 Tokumi Kanaya (Jap) 139=66-73 Thomas Pieters (Bel)139=65-74 10. Jeff Winther (Dan) 140 Rafaël Cabrera Bello (Esp) 140=69-71 Erik Van Rooyen (AfS) 140=69-71 Viktor Perez (Fra) 140=66-74 ......... 25. Thomas Detry (Bel) 143=67-76 116. Nicolas Colsaerts (Bel) 153=70-83 (Belga)