Open d'Australie - Kirsten Flipkens et Sander Gillé sortis au premier tour en double mixte

Kirsten Flipkens et Sander Gillé ont été éliminés au premier tour du double mixte de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, samedi à Melbourne.

La paire belge s'est inclinée au super jeu décisif 6-7 (7/4), 6-4, 10/3 contre la Française Kristina Mladenovic et le Croate Ivan Dodig, têtes de série N.5 en 1h46 de jeu. Plus tôt samedi, Flipkens s'est qualifiée pour les 8es de finale du double dames. Associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, elle s'est imposée 6-4, 6-7 (7/3), 6-2 face à la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos. En double messieurs, Sander Gillé et Joran Vliegen avaient été éliminés au premier tour. Têtes de série N.11, ils s'étaient inclinés 7-6 (7/3), 6-3 face au duo américain composé de Nathaniel Lammons et Jackson Withrow.