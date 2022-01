Cameron Puertas vient renforcer l'Union Saint-Gilloise

(Belga) L'Union Saint-Gilloise a officialisé samedi l'arrivée du milieu espagnol Cameron Puertas en provenance de Lausanne. Le joueur de 23 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2025 avec une option pour une année supplémentaire avec l'actuel leader de la D1A.

Puertas, né en Suisse, a été formé à Lausanne avec qui il a fait ses débuts professionnels en 2018. Au total, il a disputé 101 rencontres pour le club suisse et compilé 11 buts et 14 assists. Il s'agit de la troisième recrue de l'Union dans ce mercato hivernal après les arrivées du Japonais Koki Machida et du Polonais Kacper Kozlowski. Le club bruxellois occupe actuellement la tête de la Jupiler Pro League avec 50 points, sept de plus que l'Antwerp et le Club de Bruges. Les troupes de Felice Mazzu reçoivent Genk dimanche à 16h00 dans le cadre de la 23e journée de championnat. (Belga)