Armand Marchant, parti à la faute, ne verra pas la 2e manche du slalom de Kitzbühel

(Belga) Après sa 18e place à Wengen le week-end dernier, Armand Marchant a connu une première manche compliquée à Kitzbühel, samedi en Autriche. Le skieur de Thimister, 24 ans, est parti à la faute dans la première manche du slalom et n'a pas pu se qualifier pour la seconde manche de ce 5e des 9 slaloms de la saison en Coupe du monde de ski alpin.

Coupable d'une rapide erreur, Marchant a malgré tout pu remonter pour passer la porte et ponctuer sa course. Avec un chrono de 56.21, il a signé le 45e et dernier temps des 68 engagés qui ont franchi la ligne d'arrivée, loin du top 30 qualificatif pour la seconde manche. C'est la 2e fois cette saison que le Belge ne parvient pas à se hisser en 2e manche. Début janvier à Adelboden, il avait terminé 32e de la première manche. L'Italien Alex Vinatzer s'est montré le plus rapide, en 50.59, devançant le Français Clément Noel (+0.08) et le Norvégien Sebastian Foss-Solevag (+0.09), leader du classement particulier. La seconde manche débutera sur le coup de 13h45. (Belga)