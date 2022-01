Kylian Mbappé et Lionel Messi dans le groupe du PSG pour affronter Reims

(Belga) L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, amoindri cette semaine par une douleur à l'adducteur gauche, sera dans le groupe retenu pour la réception de Reims dimanche (20h45) en Ligue 1, comme Lionel Messi, a annoncé samedi leur entraîneur Mauricio Pochettino.

Le PSG aborde donc la 22e journée avec son meilleur artificier, auteur de 19 buts en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison, et avec son septuple Ballon d'Or argentin, pas encore revenu à la compétition en 2022. L'ancien N.10 du Barça, dont le dernier match remonte au 22 décembre à Lorient (1-1), a été contaminé par le Covid-19 durant la trêve hivernale. Il n'a repris l'entraînement collectif que mardi. De son côté, Mbappé n'a rejoint ses partenaires que samedi matin, après avoir été préservé toute la semaine. Le gardien costaricien Keylor Navas, testé positif le week-end dernier, revient dans le groupe. En revanche, ce n'est pas encore le cas pour le défenseur espagnol Juan Bernat, surveillé par l'encadrement médical après avoir été touché par le virus. Les Parisiens seront aussi privés néerlandais Georginio Wijnaldum, blessé à la cheville gauche le week-end dernier, ni leurs trois joueurs encore engagés à la Coupe d'Afrique des nations: le Marocain Achraf Hakimi, les Sénégalais Abdou Diallo et Idrissa Gueye. Neymar (cheville) continue d'allier entraînement individuel et soins et "doit reprendre la course en début de semaine prochaine", selon le club. (Belga)