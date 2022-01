Toni Kroos prend une carte jaune pour une faute totalement inexistante (vidéo)

Plus c'est gros, plus ça passe ? C'est ce qu'a dû se dire un joueur de Elche jeudi en Coupe du roi contre le Real Madrid. Alors que les deux équipes sont toujours à égalité, José Antonio Morente Oliva se rate complètement dans un contrôle de balle et tombe au sol.

Chose incompréhensible, Toni Kross qui se tenait un bon mètre derrière va recevoir une carte jaune de la part de l'arbitre.

"Carton jaune. Bien évidemment", va tweeter de manière amère le joueur après le match, vidéo à l'appui qu'il ne touche absolument pas le joueur.

Finalement, le match va être remporté par le Real Madrid dans les derniers instants de la prolongation grâce à un but d'Eden Hazard.