Euro-2022 de hand: les Français surclassés par l'Islande et en grand danger pour les demies

Les handballeurs français ont été surclassés par l'Islande 29 à 21, samedi en début de soirée à Budapest, une première défaite dans le tour principal de l'Euro-2022 qui hypothèque grandement leurs chances de se qualifier pour les demi-finales du tournoi.

Les Français, champions olympiques à Tokyo il y a cinq mois et demi, devront remporter leurs deux derniers matches du tour principal contre le Monténégro lundi (20h30) et le Danemark mercredi (20h30), et avec un écart important contre les Scandinaves, pour conserver un espoir de qualification pour le dernier carré.